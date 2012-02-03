Американцы выйдут из Афганистана через Россию

Россия готова подписать соглашение о создании в Ульяновске перевалочного пункта для транзита грузов НАТО из Афганистана в Европу. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников. Один из них заявил, что российский премьер-министр Владимир Путин утвердит соответствующее распоряжение в ближайшее время.



По словам собеседника издания в дипломатических кругах, речь идет о так называемом мультимодальном обратном транзите. Перед НАТО стоит задача вывести контингент из Афганистана, а наиболее эффективный вариант предполагает использование "разных видов транспорта в рамках одного и того же маршрута".



Переговоры о создании логистической базы для НАТО в Центральной России начались еще полтора года назад. По словам неназванного чиновника МИДа, тогда американская сторона предложила выбрать город, куда "грузы из Афганистана забрасывались бы самолетами, а дальше по железной дороге шли в Ригу или Таллин". После обсуждения нескольких вариантов стороны остановились на Ульяновске, так как его аэропорт наиболее подходит для таких целей с точки зрения расположения железнодорожных путей.



Ожидается, что экономическую выгоду из создания в Ульяновске перевалочного пункта извлекут РЖД и авиаперевозчик "Волга-Днепр". Обе компании уже заняты в перевозке грузов НАТО из Афганистана в Европу, а если проект будет реализован, грузопоток значительно увеличится.



