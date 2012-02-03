Белорусская оппозиция вместо "коалиции шести" подписала "декларацию четырех"

Представители четырех белорусских оппозиционных организаций движения «За Свободу», партии БНФ, гражданской кампании «Говори правду!», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) подписали сегодня декларацию «Об общественной дискуссии о целях и формах участия белорусской оппозиции в выборах 2012 года».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, заместитель председателя движения «За свободу» Юрий ГУБАРЕВИЧ сообщил, что декларация отрыта для подписания и другими демократическими организациями.

«Подписание декларации четырьмя субъектами не должно мешать согласованию позиций в рамках «коалиции шести». Эта коалиция создавалась как площадка для переговоров. Она предусматривает возможность работы отдельных субъектов на более высоком уровне», - подчеркнул Ю.ГУБАРЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, ранее лидеры «коалиции шести» должны были подписать декларацию «Об общественной дискуссии о целях и формах участия белорусской оппозиции в выборах 2012 года» 31 января. Специально для этого была созвана пресс-конференция. Однако после совещания, которое длилось примерно полчаса, журналистам сообщили, что согласовать позиции не удалось.

Справка УНИАН. В «коалицию шести» входят Объединенная гражданская партия (ОГП), Партия БНФ, Белорусская партия левых «Справедливый мир», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД), движение «За cвободу» и гражданская кампания «Говори правду!».