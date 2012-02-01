В США в течение полугода казнят выходца из Украины

Вступиться за украинца, осужденного к смертной казни в американском штате Вирджиния, требуют английские правозащитники.

Как сообщает «5 канал», уроженца Буковины Ивана ТЕЛЕГУЗА признали виновным в заказе убийства своей бывшей девушки. Вопреки этому, правозащитники, расследовавшие дело, настаивают на невиновности парня. После завершения судебного процесса один из исполнителей преступления сознался, что дал в суде неправдивые показания. Он оклеветал И.ТЕЛЕГУЗА, чтобы уменьшить срок собственного наказания.

33-летний украинец находится в американской тюрьме с 2006 года. Его содержат в одноместной камере смертников. И.ТЕЛЕГУЗ эмигрировал в США в возрасте 9 лет по грин-карте, но американское гражданство не приобрел.

Общественные активисты призывают украинские власти предоставить осужденному гражданство Украины и просить в США помилования для соотечественника. Если это не произойдет - в ближайших полгода украинца могут казнить.

При этом телеканал приводит слова правозащитника: "В США очень часто применяют смертный приговор к гражданам других стран. Вероятно, И.ТЕЛЕГУЗА лишат жизни в этом году. Потому дипломатическая поддержка от украинской власти - единственное, что может его спасти. Мы призываем правительство и омбудсмана обратиться к губернатору штата Вирджиния с просьбой о помиловании. Иначе жизнь Ивана не спасти".

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года Международная правозащитная организация Reprieve обратилась к Омбудсману Украины с просьбой защитить право на жизнь выходца из Украины И.ТЕЛЕГУЗА, осужденного в США к высшей мере наказания по обвинению в заказном убийстве.

“Разделяя обеспокоенность правозащитников, 1 сентября 2010 года Нина КАРПАЧЕВА присоединилась к ходатайству И.ТЕЛЕГУЗА о продлении срока подачи апелляции в федеральный суд США на указанный приговор суда штата Вирджиния, чтобы сторона защиты имела возможность должным образом подготовиться к апелляционному обжалованию», - сообщили в пресс-службе Омбудсмана. Аргументируя свою позицию, Уполномоченный по правам человека отметила, что Украина, как участница протоколов № 6 и 13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, окончательно отменила этот вид наказания и последовательно выступает против применения смертной казни.

16 февраля 2011 года пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ сообщила, что Окружной суд Западного федерального округа штата Вирджиния (США) начинает рассмотрение апелляционной жалобы осужденного к смертной казни как заказчику убийства выходца из Украины И.ТЕЛЕГУЗА.

По своему правовому статусу И.ТЕЛЕГУЗ, уроженец Буковины (город Каменка Черновицкой области) является лицом без гражданства. В 1989 году многодетная семья ТЕЛЕГУЗОВ выехала из УССР в связи с преследованиями по религиозным убеждениям.

В течение 20 лет после выезда с Буковины ни И.ТЕЛЕГУЗ, ни другие члены его семьи не решили вопрос об оформлении гражданства, а поэтому остались в статусе лиц без гражданства.

В начале 2011 года И.ТЕЛЕГУЗ, как лицо без гражданства, повторно обратился в консульский отдел Посольства Украины в США с ходатайством о приобретении гражданства нашего государства на основании статьи 8 Закона Украины "О гражданстве Украины" (по территориальному происхождению), сообщала пресс-служба Омбудсмана.