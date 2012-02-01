В городах России прошли традиционные акции "Стратегия 31"

В нескольких городах России 31 января прошли традиционные акции в защиту 31-й статьи Конституции - о свободе собраний, сообщает Радио Свобода.



В Москве на Триумфальную площадь на несогласованную с властями акцию вышли более 200 человек. Около 50 из них были задержаны, в том числе - один из организаторов акции, лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.



В Петербурге у Гостиного двора были задержаны все 12 участников акции. По сообщению Интернет-издания Каспаров.ру, одного из активистов "Другой России" Станислава Исаева в отделении полиции избили.



В Самаре и Омске акции, в которых приняли участие небольшое число активистов, обошлись без задержаний. Собравшиеся скандировали лозунги и раздавали листовки с призывами прийти на общегражданские акции за честные выборы, которые пройдут во многих городах России 4 февраля.



Митинг солидарности с российской оппозицией прошел также в столице Чехии Праге, в нем приняли участие около 100 человек.