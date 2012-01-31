Экс-редактор Cosmopolitan пожертвовала 30 млн. долл. на институт журналистики

Бывший главный редактор журнала Cosmopolitan Хелен Герли БРАУН (Helen Gurley Brown) пожертвовала 30 миллион долларов Колумбийскому и Стэнфордскому университетам на создание института журналистики, сообщает Reuters.

Институт медиа-инноваций (Institute for Media Innovation) создается в честь покойного мужа Хелен - известного кинопродюсера Дэвида Брауна, скончавшегося в начале 2010 года. Д.Браун закончил Стэнфорд и Школу журналистики Колумбийского университета.

Среди заявленных целей Института медиа-инноваций Хелен Герли и Дэвида Браунов - продвижение новых медиа, а также "признание возрастающей важности связи журналистики и технологии".

На создание нового института Колумбийскому и Стэнфордскому университету выделяется по 12 миллионов долларов. Для Школы журналистики Колумбийского университета, расположенной в Нью-Йорке, сделанное Хелен ГЕРЛИ Браун пожертвование стало самым крупным в истории.

Еще 6 миллионов долларов Колумбийский университет получил от экс-редактора Cosmopolitan на создание учебного помещения для нового института, включающего "оборудованный по последнему слову техники ньюс-рум".

По данным Ленты.ру, Хелен Герли БРАУН возглавляла Cosmopolitan с 1965 по 1996 годы, под ее руководством журнал завоевал всемирную известность. Она также является автором ряда книг, включая бестселлер "Секс и одинокая женщина", вышедший в 1962 году. Ее супруг Д.Браун в качестве продюсера принимал участие в работе над такими лентами, как "Кокон", "Челюсти", "Шоколад" и "Шофер мисс Дейзи", который был удостоен четырех "Оскаров", включая награду за лучший фильм.