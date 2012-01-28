Fitch понизило кредитные рейтинги пяти стран ЕС
00:15, 28 января 2012Мир
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Вероятно дальнейшее снижение
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенные кредитные рейтинги пяти стран Евросоюза.
Рейтинг Бельгии снижен до уровня АА с АА+, Испании - до А с АА-, Италии - до А- с А+ , Республики Кипр - до ВВВ- с ВВВ, Словении - до А с АА-.
В заявлении Fitch говорится, что эти страны стали уязвимы от возможных кредитно-финансовых потрясений.
По заключению агентства, вероятность дальнейшего снижения кредитных рейтингов этих стран в ближайшие два года составляет 50 процентов.
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