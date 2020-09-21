Какой компании принадлежат автобусы с застрявшими пассажирами, пока не сообщается.

600 человек из Молдовы застряли на границе Украины с Венгрией после отказа венгерской стороны их впустить.

Поэтому 12 автобусов с пассажирами, которые ехали в чешскую Прагу транзитом, несколько дней простояли в ожидании, сообщает NewsMaker, TV8.

Компания-перевозчик якобы сказала им подождать "еще 3-4 дня" для решения вопроса. МИД Молдовы через свое посольство в Будапеште подало жалобу по этому поводу.

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Во время общения с представителями власти Венгрии в субботу и воскресенье мне сообщили, что каждый автобус развернули с предоставлением официального документа, где указана причина недопуска на территорию Венгрии из-за отсутствия сопровождающих документов у компаний-перевозчиков, - сообщает МИД Молдавии.

Какой компании принадлежат автобусы с застрявшими пассажирами, пока не сообщается.

Как сегодня рассказал администратор одного из перевозчиков Transeric Tur Владимир Бурага, сейчас пять автобусов впустили в Венгрию. Желающим вернуться в Молдову предоставили автобус, и полностью возместили стоимость поездки. По словам Бураго, остались те пассажиры, которые хотят попасть в Венгрию. Бурага отметил, что на границе Украины и Венгрии находятся не только автобусы фирм Transeric Tur и Ednateric Trans, но и другие перевозчики из Молдовы и Украины.

Как отметили NM в Нацагентстве автотранспорта, по имеющейся у них информации, на границе застряли автобусы чешского пассажироперевозчика Kateh Travel, поэтому эта проблема не в компетенции агентства.

Справка УНИАН. С 1 сентября Венгрия сообщила о закрытии своих границ для иностранцев из-за угрозы "второй волны" COVID-19. Для въезда в страны сделали исключения для определенных категорий граждан, а также остался разрешение на транзит.

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Автор: Наталия Печиборщ