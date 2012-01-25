Названы самые богатые города мира

По данным исследования американского института Brookings Institute самые богатые города по уровню ВВП на душу населения находятся в США. Среди десяти самых богатых городов мира - шесть из США, три из Европы и один представитель богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратов. Беднейшие мегаполисы находятся в Африке и Азии - столица Египта Каир, затем Мумбаи и Александрия.

Десятка самых богатых городов мира, согласно Brookings Institute, выглядит так:

1. Хартфорд, США ($75 086)

2. Осло, Норвегия ($74 057)

3. Сан-Хосе, США ($68 141)

4. Абу-Даби, ОАЭ ($63 859)

5. Бриджпорт, США ($63 555)

6. Цюрих, Швейцария ($63 236)

7. Вашингтон, США ($62 943)

8. Стокгольм, Швеция ($61 458)

9. Бостон, США ($60 074)

10. Сан-Франциско, США ($58 783)

Левый берег