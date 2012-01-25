Путин говорит, что ему нравится, как его костерят в Интернете

В России никогда не будет диктатуры, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на встрече со студентами в Томске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, по словам В.ПУТИНА, «у нас открытая страна, что бы там ни говорили и что бы ни писали, как бы там ни пугали диктатурой или ещё чем-то. У нас этого нет и, надеюсь, никогда уже больше не будет. У нас открытая рыночная экономика и открытая страна в целом».

Также он отметил, что выборы – это всегда событие в любой стране, в жизни любого государства.

«Я в своё время сознательно не стал менять Основной Закон, знал, что у нас эти предвыборные страсти будут кипеть, я сделал это сознательно, я хочу, чтобы у нас структурировалось гражданское общество», - сказал В.ПУТИН.

«Вы прекрасно знаете, сами в Интернете сидите, как вашего покорного слугу там костят, что там происходит. Это тоже положительный процесс, главное, чтобы мы не нарушали наш культурный код и чтобы всегда пользовались нормативной лексикой, чтобы это было в цивилизованных рамках», - добавил российский премьер.

По его словам, то, что разворачивается дискуссия, общество структурируется, очень хорошо.

При этом В.ПУТИН выразил надежду, что российская молодежь будет зрело подходить к этим процессам и не будет на уровне эмоций решать вопросы, связанные с выборами в органы власти.