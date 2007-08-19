Белый дом объявил о помолвке дочери Джорджа Буша

Джордж и Лаура Буш официально объявили о помолвке одной из своих 25-летних дочерей. Об этом пишет газета "Факты". Дженна Буш приняла в среду предложение руки и сердца 28-летнего Генри Хэйгера. Молодой человек родом из Ричмонда (штат Виргиния). Его отец, табачный магнат Джон Хэйгер возглавляет отделение Республиканской партии в своем штате.

Генри некоторое время работал в Белом доме в качестве стажера в офисе Карла Роува, до недавнего времени самого влиятельного советника президента Буша. Роув на прошлой неделе подал в отставку, не объясняя причин. А молодой Хэйгер возвращается в сентябре в Виргинский университет, где он учится на экономическом факультете.

Газета "Вашингтон пост" выяснила, что Дженна и Генри встречаются уже два года. Дочь американского президента выбрала профессию преподавателя английского языка. Она окончила Техасский университет в Остине в 2004 году. Полтора года работала учителем в начальной школе, а затем отправилась в Латинскую Америку по программе ЮНИСЕФ.

Пресс-служба первой леди США сообщила, что молодые люди пока не определились ни с датой свадьбы, ни с местом ее проведения. Не исключено, что торжество пройдет в Розовом саду Белого дома.

В этом нет ничего необычного. Восемь дочерей американских президентов в разное время сочетались узами брака в Белом доме: Мария Монро (1820 год), Элизабет Тайлер (1842 год), Нелли Грант (1874 год), Элис Рузвельт (1906 год), Джесси Вильсон (1913 год), Элеанор Вильсон (1914 год), Линда Джонсон (1967 год) и Трисия Никсон (1971 год). К этому списку можно добавить свадьбу сына президента Джона Адамса (1828 год) и свадьбу брата Хиллари Клинтон Тони, состоявшуюся в Розовом саду в 1994 году.

А вот сестра-двойняшка Дженни Барбара, похоже, замуж пока не собирается. Барбара закончила Йельский университет, как и ее отец, и работает музейным консультантом.