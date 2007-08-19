Парламентские выборы в Казахстане завершились скандалом. Об этом сообщает "Эхо Москвы".Оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия не верит, что не преодолела 7-процентный барьер. Как заявил сегодня один из лидеров партии Булат Абилов, ОСДП набрала от 20 до 30 процентов голосов. Тысячи заявлений о нарушениях во время прошедших выборов, по его словам, будут поданы в суд. Согласно озвученным сегодня официальным данным, в нижнюю палату парламента Казахстана прошла только президентская партия.