Пассажиры Costa Concordia могут рассчитывать до ?500 тыс. компенсации

Пассажиры лайнера Costa Concordia, потерпевшего крушение в Тирренском море близ острова Джильо, могут получить компенсации от круизной компании Costa Cruises за физический, моральный и материальный ущерб.

Как сообщает РИА «Новости», об этом говорится в пресс-релизе Итальянской ассоциации защиты прав потребителей (Altroconsumo).

Как отмечается в сообщении ассоциации, в соответствии с заключенными с Costa Cruises договорами, пострадавшие клиенты компании могут рассчитывать на компенсацию до 500 тыс. евро в случае получения травм, до 20 тыс. евро - за нанесенный материальный ущерб (потерю багажа) и до 50 тыс. евро - за прочие виды ущерба (в том числе и моральный).

Право на получение компенсации за телесные повреждения ограничено трехлетним сроком, за материальный ущерб - годом.

Апеллируя к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и багажа, Altroconsumo призывает туристов разных национальностей, пострадавших во время крушения круизного лайнера, обращаться к компании Costa Cruises с претензиями и требованиями возмещения физического, материального и морального ущерба.

При организации международных перевозок туристов и пассажиров морским транспортом действуют международные договоры и конвенции. Одним из основных документов является Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа. В документе предусмотрена ответственность перевозчика за ущерб, причиненный в результате смерти пассажира или нанесения ему телесных повреждений, а также в результате утраты или повреждения багажа.

В то же время, как отмечается в документе Altroconsumo, бремя доказательства нанесенного вреда ложится на плечи пассажира, особенно это касается морального и материального ущерба. Так, в дополнение к туристическому договору желательно предоставить всю подтверждающую потери документацию, медицинские справки, фотографии, квитанции и чеки.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров Costa Crociere смог дать первые оценки экономических убытков компании и объявил о 93 миллионах долларов в качестве прямого возмещения убытков.

Лайнер Costa Concordia, на борту которого находились более 4,2 тыс. человек потерпел аварию близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана в ночь на 14 января. По словам капитана судна, корабль напоролся на скалы, которые не были указаны на навигационной карте. По последним данным, жертвами трагедии стали шесть человек, судьба еще как минимум 14 неизвестна. По другой информации, пропавшими без вести числятся 16 человек, в том числе пятилетний ребенок.

На борту лайнера находились 35 украинских туристов, никто из них не пострадал.