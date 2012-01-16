На президента Сербии готовится покушение

МВД Сербии получило предупреждение о подготовке покушения на президента страны Бориса Тадича, главу МВД Ивицу Дачича, патриарха Иринея и директора полицейской службы Милорада Вельовича, сообщает белградская газета "Блиц" со ссылкой на свои источники.

Сведения были получены сотрудником МВД от заслуживающего доверия информатора. Газета уточняет, что сообщение носило уведомительный характер и было передано посредством СМС, посланным через одного из сербских операторов мобильной связи.

"Сообщение послал некто, знакомый с ситуацией в подполье, и до которого дошли сведения о подготовке покушения", - сказал источник газеты. По его словам, информация была воспринята очень серьезно, и меры по усилению безопасности были приняты.

За последние дни это уже второе сообщение о потенциальной угрозе в адрес Тадича, замечает РИА Новости. Неделю назад полиция обнаружила значительное количество оружия и взрывчатых веществ в одном из помещений спорткомплекса в г.Баня-Лука, где проходили торжества к 20-летию основания Республики Сербской (Босния и Герцеговина). В мероприятии принимали участие, в числе прочих, Тадич и патриарх Ириней.