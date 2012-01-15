Курс евро упал после снижения рейтингов 9 стран еврозоны

Курс единой европейской валюты к доллару упал до минимума за последние 16 месяцев – 1.26 доллара за евро - на опасениях рынка относительно расширения долгового кризиса в регионе, сообщает Радио Свобода.



Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s объявило о снижении кредитных рейтингов сразу 9 из 17 стран еврозоны.



До сих пор шесть стран еврозоны имели наивысшие, по шкале Standard&Poor’s, рейтинги. Теперь двум из них - Франции и Австрии – они снижены на одну ступень, а еще трем странам – Финляндии, Нидерландам и Люксембургу – ухудшен прогноз по рейтингам, что означает возможность их снижения в будущем. Лишь рейтинг Германии сохранен агентством на наивысшем уровне и со стабильным прогнозом.



Текущие рейтинги еще трех стран - Словакии, Словении и Мальты - также были снижены на одну ступень.



Четырем странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру - Standard&Poor’s снизило рейтинги сразу на две ступени. Италии теперь присвоен тот же рейтинг по долговым обязательствам в иностранной валюте, что и Казахстану, он на одну ступень выше, чем у России. Рейтинг Португалии снижен агентством до “неинвестиционной” категории.