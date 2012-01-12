Обама встретился с Анджелиной Джоли

Президент США Барак Обама встретился в среду в Белом доме с голливудскими звездами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. "Перед тем, как уехать в Чикаго, Обама в Овальном кабинете встретился с несколькими людьми, в том числе с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли", - говорится в сообщении корреспондентов президентского пула, сопровождающих Обаму.

Белый дом о подробностях встречи не сообщал, но по данным СМИ, президент обсудил с Джоли ее гуманитарную деятельность. Актриса ездит в самые опасные регионы мира, борется за права женщин и детей.

Основной же целью приезда в Вашингтон для знаменитостей стала премьера в столичном музее Холокоста фильма о войне в Боснии "В краю крови и меда". Это режиссерский дебют Джоли, замечает РИА Новости.