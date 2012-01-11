Ортега в третий раз возглавил Никарагуа

В присутствии группы иностранных лидеров и многочисленных зарубежных делегаций в столице Никарагуа - Манагуа - состоялась церемония официального вступления в должность Президента страны Даниэля ОРТЕГИ.

Как сообщает NEWSru, он одержал убедительную победу на всеобщих выборах, которые прошли в ноябре прошлого года, и во второй раз подряд занял высший государственный пост на очередной пятилетний срок. До этого Д.ОРТЕГА руководил страной с 1981 по 1990 годы.

Он принес клятву в присутствии около 10 тысяч человек, которые собрались на центральной столичной площади Революции, а затем получил президентскую ленту из рук председателя Национальной ассамблеи (парламента) Рене НУНЬЕСА, передает ИТАР-ТАСС.

На церемонии присутствовали, в частности, президенты Венесуэлы и Ирана Уго ЧАВЕС и Махмуд Ахмади НЕЖАД, а также руководители ряда государств Центральной Америки.

В общей сложности на инаугурации находились делегации из более чем 50 стран и международных организаций.

По итогам ноябрьских выборов Д.ОРТЕГА, возглавляющий правящий Сандинистский фронт национального освобождения (СФНО), получил поддержку 62,46% голосов. Он значительно опередил всех других претендентов на высший государственный пост.

Одновременно по результатам голосования подавляющее большинство в парламенте Никарагуа получили представители СФНО. Они располагают в законодательном органе 63 мандатами из 91-го.