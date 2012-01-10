Правозащитники призывают Лукашенко освободить голодающего журналиста

Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ, США) призвала белорусские власти освободить журналиста «Белсата» Александра БОРОЗЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении, распространенном Комитетом защиты журналистов.

«Мы призываем белорусские власти немедленно освободить А.БОРОЗЕНКО, который всего лишь выполнял свою работу, передавая новости с места события. Мгновенный судебный процесс, в ходе которого журналист был признан виновным и который занял всего один день, является пародией на правосудие, лишь укрепляющей репутацию страны как последней диктатуры Европы», - заявляет правозащитная организация.

Журналист был задержан 8 января возле здания КГБ в Минске, когда снимал на видеокамеру для телеканала «Белсат» попытку активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Никиты КОВАЛЕНКО провести одиночный пикет. Н.КОВАЛЕНКО развернул портреты политзаключенных и бело-красно-белый флаг, но спустя несколько минут был задержан людьми, выбежавшими из здания. Вместе с ним был задержан видеооператор.

А.БОРОЗЕНКО и Н.КОВАЛЕНКО были признаны виновными по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования). 9 января Н.КОВАЛЕНКО дали 15 суток ареста, а А.БОРОЗЕНКО - 11 суток. Сразу же после вынесения приговора А.БОРОЗЕНКО объявил голодовку в знак протеста.