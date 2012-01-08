В США установлено свыше тысячи температурных рекордов

Из-за необычно теплой погоды на уходящей неделе в США было установлено свыше тысячи температурных рекордов для различных населенных пунктов.

Как сообщает NEWSru, по информации Национального центра климатических данных в Северной Каролине, только в пятницу было зафиксировано 315 новых абсолютных температурных рекордов.

Несмотря на то, что большинство беспрецедентно теплых дней приходятся на юг США и западное побережье континента, Нью-Йорк в выходные дни наслаждается не по-январски теплой погодой - дневная температура достигает 16 градусов, сообщает РИА «Новости».

Горожане в субботу высыпали в Центральный парк на Манхэттене, где катаются на роликовых коньках, пускают мыльные пузыры, едят мороженое, а некоторые смельчаки пытались загорать.

Среднестатистическая температура в мегаполисе колеблется в январе между тремя градусами мороза и тепла.

До абсолютного рекорда городу в субботу не хватило двух градусов - в 1907 году ртутный столбик поднимался до 18 градусов выше нуля. А самым холодным 7 января было в 1986 году, когда Нью-Йорк сковал 14-градусный мороз.