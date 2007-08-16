Чавес хочет править семь лет

Президент Венесуэлы Уго Чавес предложил ряд радикальных изменений конституции страны, в частности таких, которые теоретически позволят ему оставаться на своем посту бессрочно. Выступая перед Национальной ассамблеей Венесуэлы, лидер новой боливарианской революции заявил, что срок президентского правления должен быть увеличен до семи лет, а существующие ограничения на число переизбраний должны быть отменены. При этом У.Чавес подчеркнул, что не пытается создать условия для своего пожизненного пребывания у власти.

"Я предлагаю суверенному народу семилетний президентский срок при том, чтобы президент мог избираться немедленно на новый срок. Если кто-либо скажет, что это чья-то попытка закрепиться у власти, я отвечу - нет. Это только возможность, зависящая от множества обстоятельств", - цитирует Associated Press главного строителя социализма в Венесуэле.

Кроме того, У.Чавес предложил ввести в стране и закрепить в конституции шестичасовой рабочий день, а также расширить полномочия правительства по экспроприации частной собственности в случае необходимости.

РБК-Украина