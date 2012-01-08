Иран выразил благодарность американским военным

Соединенные Штаты высоко оценили заявление правительства Ирана с выражением благодарности американским военным морякам, освободившим на этой неделе 13 иранских рыбаков из рук сомалийских пиратов в Аравийском море, сообщает Радио Свобода.



Отношения между США и Ираном, традиционно враждебные, в последнее время еще более обострились в связи с опасениями Запада относительно целей ядерной программы Ирана. Официальный Тегеран, однако, приветствовал освобождение своих граждан американскими моряками и выразил им благодарность.



В заявлении представителя Белого Дома Томми Витора подчеркивается, что одной из целей американского военного флота в Персидском заливе и прилегающих водах является борьба с пиратством, и в этой борьбе Соединенные Штаты имеют общие цели с Ираном.



Ранее сообщалось, что американский военный корабль принял сигнал бедствия с иранского рыбацкого судна, которое более месяца назад захватили пираты. Потерь в результате операции по освобождению заложников нет, были захвачены в плен 15 пиратов. Корабль, который участвовал в освобождении иранцев, при этом входит в группу судов, сопровождающих авианосец John Stennis, присутствие которого в Персидском заливе иранские власти ранее объявили нежелательным.