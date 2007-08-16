Ангела Меркель хочет увидеть, как тает уникальный ледник

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена вместе с министром по вопросам окружающей среды Зигмаром Габриэлем посетить Гренландию (автономная территория Дании), сообщил РИА Новости источник в ведомстве печати и информации федерального правительства.

По его словам, Меркель, сделавшая борьбу против ухудшения мирового климата лейтмотивом своей деятельности, намерена лично ознакомиться с ситуацией на крупнейшем вне Антарктиды леднике Сермек Куйаллек (Sermeq Kujalleq).

Как пояснил собеседник агентства, по данным ученых, знаменитый ледник длиной пять километров и толщиной более 150 метров в последние годы начал быстро уменьшаться в объеме и, кроме того, смещается со скоростью 20 метров в день (с 1960 года он переместился на 110 километров). Сермек Куйаллек также является "отцом" 10% всех дрейфующих в водах Гренландии крупных айсбергов (некоторые достигают величины до 700 метров).

"Этот глетчер (скользящий ледник) расположен в 250 километрах севернее Полярного круга на краю самого известного в мире Ледяного фьорда Иллулисата, который был внесен в 2004 году решением ЮНЕСКО в перечень объектов Мирового наследия. Канцлер побывает на леднике вместе с премьер-министром Дании Андерсом Фогом Расмуссеном и главой гренландского правительства Хансом Еноксеном", - сообщил источник.

Он напомнил, что в августе 2005 года обеспокоенные ситуацией с ускорившимся таяньем гренландских ледников министры окружающей среды 23 стран мира провели в городе Иллулисат специальную встречу, посвященную мерам против глобального потепления.

Посещение ледника, по словам собеседник агентства, является частью мероприятий по подготовке федерального канцлера к своему первому выступлению 25 сентября на сессии Генассамблеи ООН, которое будет посвящено проблемам защиты климата.