Еврокомиссия предложит странам ЕС увеличить пенсионный возраст

12:43, 05 января 2012
Мир
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Рекомендации не обязательны

Офис комиссара ЕС по вопросам занятости Ласло АНДОРА планирует подготовить рекомендации относительно увеличения пенсионного возраста.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUuobserver со ссылкой на польское агентство PAP.

Согласно сообщению, рекомендации будут обнародованы в феврале, а их главная цель – способствовать преодолению экономических проблем, связанных со старением населения.

Рекомендации не будут носить обязательный характер.

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