В Китае автобус, перевозивший 56 пассажиров, рухнул с моста

В Китае 16 человек погибли, еще 40 получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП в юго-западной провинции Гуйчжоу.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел на трассе в уезде Гуйдин.

Автобус, перевозивший 56 человек, сегодня во второй половине дня по местному времени рухнул с моста.

По предварительным данным расследования, причиной ДТП стал гололед.