В Китае автобус, перевозивший 56 пассажиров, рухнул с моста
21:19, 04 января 2012Мир
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16 человек погибли
В Китае 16 человек погибли, еще 40 получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП в юго-западной провинции Гуйчжоу.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел на трассе в уезде Гуйдин.
Автобус, перевозивший 56 человек, сегодня во второй половине дня по местному времени рухнул с моста.
По предварительным данным расследования, причиной ДТП стал гололед.
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