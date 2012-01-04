В Китае автобус, перевозивший 56 пассажиров, рухнул с моста

21:19, 04 января 2012
Мир
905 0

16 человек погибли

В Китае 16 человек погибли, еще 40 получили ранения различной степени тяжести в результате ДТП в юго-западной провинции Гуйчжоу.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел на трассе в уезде Гуйдин.

Автобус, перевозивший 56 человек, сегодня во второй половине дня по местному времени рухнул с моста.

По предварительным данным расследования, причиной ДТП стал гололед.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter