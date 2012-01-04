Британским полицейским не советуют флиртовать и выпивать с журналистами

Британским полицейским рекомендуют осторожно относиться к флирту с журналистами и избегать совместного с ними распития алкоголя, чтобы не допускать утечек, даже непреднамеренных, закрытой информации. Об этом говорится в пересмотренных стандартах поведения для британской полиции с представителями СМИ, которые озвучила сегодня автор доклада Элизабет ФИЛКИН.

Как передает РИА «Новости»,Э.ФИЛКИН, бывшая глава парламентского комитета по стандартам работы депутатов, возглавила группу подготовки доклада после скандала, разразившегося летом 2011 года из-за незаконных методов работы британских журналистов. Выяснилось, что репортеры ряда изданий использовали прослушивание телефонов, а также подкуп полиции для сбора сведений. Премьер-министр Британии Дэвид КЭМЕРОН объявил о начале двух расследований - публичного и криминального, а параллельно Скотланд-Ярд пообещал пересмотреть стандарты поведения для своих сотрудников, когда речь идет об общении с журналистами. Доклад Э.ФИЛКИН ляжет в основу нового свода правил.

Выступая на пресс-конференции в Лондоне, Э.ФИЛКИН подчеркнула, что офицерам полиции не запрещается встречаться с журналистами, однако совместное посещение ресторанов и пабов и распитие алкоголя не должны становиться нормой. Спиртное "развязывает язык", поэтому стоит оставаться бдительным и с репортерами "не флиртовать".

"Мы не запрещаем смешивать журналистов и алкоголь, но это не должно входить в привычку. Уже были серьезные случаи нарушения разумных рамок общения журналистов и полиции, которые подрывали доверие публики к работе Скотланд-Ярда", - сказала Э.ФИЛКИН.

Итоговый документ в целом приходит к выводу, что работа полиции должна стать более открытой, а информирование СМИ и общественности - максимально полным и своевременным, ведь именно недостаток информации приводит к тому, что журналисты ищут разные способы заполучить сведения.

Документ рекомендует только в исключительных случаях прибегать к закрытым брифингам для отдельных представителей СМИ, а также вести записи всех встреч с прессой, чтобы впоследствии все их можно было отследить.

"Я рекомендую быть более открытыми в предоставлении информации публике, главным образом, через СМИ. Выполнение двух новых задач - информирования и разумной интеграции (в обществе) - помогут нам измениться, сделать отношения с журналистами допустимыми, но не обязывающими", - добавила автор доклада.