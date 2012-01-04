В Молдове 250 человек перекрыли движение возле КПП

Примерно 250 жителей Дубоссарского района Молдовы перекрыли движение автотранспорта на мосту через Днестр возле контрольно-пропускных пунктов совместных миротворческих сил. Они требуют снятия этих постов, а также вывода российских миротворцев, передает РИА «Новости».

Митинг организован администрацией района, а также представителями политических партий, входящих в Альянс за европейскую интеграцию (АЕИ).

На митинге уже выступил Михай ГИМПУ - лидер Либеральной партии, а также мэр Кишинева Дорин КИРТОАКЭ. В своих выступлениях они призвали власти Российской Федерации вывести своих миротворцев, а также наказать виновного в смерти молодого человека 1 января на посту миротворцев.

Ожидается приезд премьер-министра Молдовы Влада ФИЛАТА.

Сегодня должны состояться похороны Вадима Писаря - молодого человека, погибшего на миротворческом посту.

Ранее вице-премьер-министр Молдовы Евгений КАРПОВ сообщил журналистам, что бетонные блоки, установленные у контрольно-пропускного пункта миротворческих сил в Зоне безопасности в районе города Вадул луй Водэ, будут сняты в ближайшее время. Он добавил, что число военнослужащих на этом КПП в смену будет сокращено по решению военного командования миротворческих сил с 15 до четырех человек.

Как сообщалось, утром 1 января 2012 российский военнослужащий миротворческих сил в Зоне безопасности Приднестровского региона смертельно ранил местного жителя, который находился за рулем автомобиля. Трагедия произошла на КПП № 9, расположенном на мосту через Днестр между приднестровским селом Пирита и молдавским городком Вадул-луй-Воде.

По информации СМИ, житель села Пирита, 19-летний В.Писарь на автомобиле "ВАЗ-2101" сломал ограждение на посту и продолжил движение, невзирая на сигнал постовых остановиться. Спустя некоторое время водитель автомобиля "ВАЗ" вернулся на этот же участок дороги, не подчинился повторному требованию миротворцев остановиться, и продолжил движение. Начальник смены миротворцев сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Одна из пуль тяжело ранила водителя автомобиля в область спины. Он был доставлен в больницу, где спустя некоторое время умер.

Пол данным РИА «Новости», совместные миротворческие силы в Приднестровье включают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках Зоны безопасности.