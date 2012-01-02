Польша пересмотрит стратегию безопасности

Первое заседание Совета национальной безопасности и обороны (RBN) Польши будет посвящено вопросам безопасности во время проведения финальной части чемпионата Европы по футболу в июне-июле этого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба подчиненного Президенту Польши Брониславу КОМОРОВСКОМУ Бюро национальной безопасности (BBN).

«Заседание состоится 19 января с.г. в BBN, а его главной темой будет безопасность во время Евро-2012», - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, в начале заседания с докладами выступят министр спорта и туризма Иоанна МУХА и министр внутренних дел Яцек ЦИХОЦКИЙ.

Перед началом заседания Президент Б.КОМОРОВСКИЙ вручит акты новым членам Совета нацбезопасности - это представители созданного в ноябре нового польского правительства и лидеры парламентских оппозиционных партий.

В частности, в состав Совета, кроме Я.ЦИХОЦКОГО, войдут глава Сейма Ева КОПАЧ, лидер второй крупнейшей оппозиционной парламентской партии «Движение Паликота» Януш ПАЛИКОТ и лидер партии «Союз левых демократов» (SLD) и экс-премьер Лешек МИЛЛЕР.

Согласно сообщению, лидер самой популярной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав КАЧИНСКИЙ не будет принимать участия в заседании, поскольку добровольно от этого отказался.

Пресс-служба отметила, что глава BBN Станислав КОЗЕЙ на заседании также планирует представить информацию о Стратегическом пересмотре национальной безопасности Польши.