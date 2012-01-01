Страховщики в 2011 году понесли рекордные потери

Завершающийся год стал для страховых компаний, по оценкам европейских отраслевых экспертов, разорительным. Базируясь на подсчетах страховых выплат по итогам года, можно говорить о том, что 2011 год стал для страховых компаний вторым по объему выплат за всю историю существования отрасли, отмечает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Во многом этому способствовали природные катастрофы в Японии, Новой Зеландии и Таиланде, которые, по оценкам швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, стоили отрасли 108 млрд евро. Дороже европейским страховщикам обошелся только 2005 г. с разрушительным ураганом «Катрина», пронесшимся по американскому штату Луизиана и практически сравнявшим с землей его крупнейший город — Новый Орлеан. Убытки европейской страховой отрасли за 2005 году были оценены экспертами в 123 млрд долл.

Экономический ущерб от природных и антропогенных катастроф в 2011 году, в результате которых погибли более 30 тыс. человек, оценивается немецким страховщиком Munchener Re приблизительно в 350 млрд долл. При этом пальму первенства в отношении страховых выплат и последствий для экономики плотно удерживает катастрофа в Японии, где 11 марта 2011 года произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9, после чего на страну обрушилось цунами, парализовавшее работу АЭС «Фукусима» и вызывавшую аварию на станции.

По оценкам Swiss Re, землетрясение, цунами и авария на АЭС «Фукусима» в Японии стоили отрасли 35 млрд долл., землетрясение в Новой Зеландии в феврале 2011 года обошлись еще в 12 млрд долл., а наводнение в Таиланде в октябре 2011 года — почти в 11 млрд долл.

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