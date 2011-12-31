В Москве полиция задержала участников оппозиционной акции

В Москве полиция задержала несколько человек, пришедших на не согласованную с властями Москвы оппозиционную акцию на Триумфальной площади.

Как передает Lenta.ru, одним из задержанных оказался дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра, член "Солидарности" Михаил АРКАДЬЕВ, отказавшийся вступать в Народный фронт Владимира ПУТИНА. По некоторым данным, задержан также лидер "Другой России" Эдуард ЛИМОНОВ.

Сколько именно людей задержано, пока неизвестно.

Полицейские через мегафоны просят собравшихся разойтись и не мешать проходу граждан и движению автотранспорта. Несколько раз полицейские поздравили митингующих с наступающим Новым годом. После этого они оттеснили собравшихся с площади.

Еще до начала акции сотрудники правоохранительных органов пообещали пресечь его проведение. Днем 31 декабря площадь оцепили, туда были стянуты силы полиции.