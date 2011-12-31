12 человек погибли в ДТП по дороге на похороны
ДТП в Таиланде
Десять женщин и двое мужчин погибли в ДТП на северо-востоке Таиланда, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на трассе в провинции Бурирам.
Небольшой грузовик, в котором находилось гораздо больше пассажиров, чем позволяют требования безопасности, столкнулся с автобусом. Среди пассажиров автобуса жертв нет.
Пассажиры грузовика отправлялись на похороны своего родственника.
По сообщению, за последние два дня в дорожно-транспортных происшествиях в Таиланде погибло по меньшей мере 96 человек, более тысячи получили ранения.
Наибольшее количество ДТП со смертельным исходом приходится в Таиланде на периоды празднования Нового года по международному и по тайскому календарю (отмечается в апреле). Жители Бангкока, большинство из которых составляют выходцы из провинции, массово устремляются в родные места.