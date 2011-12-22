Турция отзывает своего посла в Париже

Турция решительно осуждает принятие нижней палатой парламента Франции законопроекта о наказании за отрицание геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Анкаре заявил премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН.

«Это печаль для Турции, но для Франции это еще большая печаль», - отметил он, добавив, что это решение французского парламента «абсолютно не отвечает правам человека».

По словам Р.ЭРДОГАНА, последствия будут неприятными. При этом он добавил, что у турецкой стороны создалось впечатление, что во Франции к ним относятся «враждебно», и что в этой ситуации можно говорить даже об исламофобии.

Р.ЭРДОГАН отметил, что Турция не может оставаться безголосой в этой ситуации.

В частности, он заявил, что Турция вызывает своего посла во Франции для проведения соответствующих консультаций.

Также, по словам Р.ЭРДОГАНА, Турция отказывается от проведения политических консультаций с Францией, от военного сотрудничества с Францией, от образовательных и учебных, в том числе военных программ с Францией, от поездок во Францию.

Также, заявил премьер, Турция переходит к практике отдельных разрешений на полеты французских самолетов в своем воздушном пространстве и запрещает французским кораблям заходить на турецкую территорию.

При этом Р.ЭРДОГАН заявил, что это лишь первый этап реакции Турции на принятие французским парламентом такого решения, и, в соответствии с тем, как будет продвигаться судьба этого закона во Франции, Турция в дальнейшем будет корректировать свои действия.

Также Р.ЭРДОГАН выразил мнение, что Президент Франции Николя САРКОЗИ «пожертвовал этой темой для своей предвыборной кампании».

*** Одобренный французскими парламентариями законопроект предусматривает наказание в виде года заключения и штрафа в 45 тысяч евро. Теперь документ должна утвердить верхняя палата парламента - Сенат.