Спикером Госдумы стал экс-глава кремлевской администрации

Председателем Государственной думы России шестого созыва избран Сергей НАРЫШКИН, занимавший ранее должность главы администрации президента России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за С.НАРЫШКИНА проголосовало 238 депутатов при необходимом минимуме в 225 голосов.

Согласно регламенту, в случае, если на пост председателя Госдумы выдвинуто более двух кандидатур, голосование проходит за каждую из них по очереди в алфавитном порядке. За кандидата от ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО проголосовало 204 депутата, за кандидата от КПРФ Ивана МЕЛЬНИКОВА – 208 и за кандидата от «Справедливой России» Сергея МИРОНОВА – 203.

Кроме этого, первыми вице-спикерами Госдумы РФ избраны Александр ЖУКОВ («Единая Россия») и И.МЕЛЬНИКОВ от КПРФ. Вице-спикерами избраны от «Единой России» - Сергей НЕВЕРОВ, Андрей ВОРОБЬЕВ, Олег МОРОЗОВ и Людмила ШВЕЦОВА. От «Справедливой России» вице-спикером стал Николай ЛЕВИЧЕВ, от ЛДПР - Игорь ЛЕБЕДЕВ.

Также российские депутаты назначили руководителей 29 комитетов. В частности, комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками возглавил представитель ЛДПР Леонид СЛУЦКИЙ, который ранее был первым заместителем председателя международного комитета. Комитет по международным делам возглавил телеведущий Алексей ПУШКОВ («Единая Россия»), а комитет по обороне возглавил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир КОМОЕДОВ (КПРФ)