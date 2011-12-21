Газпром: «Южный поток» развивается по графику

Проект «Южный поток» развивается по графику, ввод первой нитки запланирован на конец декабря 2015 года.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», совет директоров ОАО «Газпром» принял к сведению информацию о текущем состоянии и ходе работ по проекту строительства газопровода «Южный поток».

«Участники заседания подчеркнули, что проект развивается в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец декабря 2015 года», - говорится в сообщении.

Правлению компании поручено продолжить совместно с иностранными партнерами работу по подготовке проектной документации для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту «Южный поток».

Совет директоров поручил Правлению доложить о ходе реализации проекта в IV квартале 2012 года.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа.

ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

В Сводном ТЭО представлены: основные технические решения по проекту с обоснованием их осуществимости, оценка экологической безопасности и мероприятия по охране окружающей среды, оценка экономической эффективности проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат.

Результаты ТЭО являются основой для дальнейшей разработки проектной документации на объекты газотранспортной системы для поставок российского природного газа на рынки Центральной и Южной Европы по газопроводу «Южный поток».