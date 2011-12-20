Страны ОДКБ не будут размещать военные базы третьих государств

Главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились не размещать на своих территориях военные базы третьих стран без взаимного согласия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ.

«Я считаю очень важным решение, принятое сегодня. Это достижение договоренности консенсусом всеми главами государств о том, что размещение на территориях наших стран объектов военной инфраструктуры государств, не входящих в ОДКБ, будет возможным только при обязательном согласовании этого вопроса со всеми союзниками - членами ОДКБ», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Он также сообщил, что председательство в ОДКБ в 2012 переходит от Беларуси к Казахстану.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан.