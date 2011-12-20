В России усилятся преступность, наркомания и коррупция

МВД России прогнозирует в ближайшие 3-5 лет увеличение преступности, рост алкоголизации и наркотизации населения, а также разрастание коррупции.

Об этом говорится в проекте государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», который есть в распоряжении УНИАН.

«Прогнозируется, что в ближайшие 3-5 лет неблагоприятные криминогенные факторы продолжат проявлять себя усилением криминальной опасности для населения страны, увеличением массива преступлений, совершаемых в общественных местах, ростом отдельных видов преступлений как против собственности, так и против личности, криминальной алкоголизацией и наркотизацией населения, разрастанием коррупции», - говорится в документе.

Отмечается, что влияние на криминальную ситуацию социально-экономических проблем, связанных с мировым финансово-экономическим кризисом, еще не только не исчерпало своего потенциала, но и вообще не проявило себя в полной мере.

В документе отмечается, что в условиях посткризисного восстановления экономики нестабильность состояния социально-экономической ситуации в стране с большой вероятностью может повлечь усиление влияния существующих и возникновение новых криминогенных факторов. К ним можно отнести рост инфляции, высокий уровень безработицы, невыплату и задержку выплаты заработной платы, повышение уровня бедности населения, увеличение уровня социального неравенства, расширение маргинальных слоев, рост социальной напряженности.

«Рост социальной напряженности прогнозируется и из-за снижения авторитета государственной власти, связанного в значительной степени с высоким уровнем коррупции, а также поверхностностью и декларативностью мер по обеспечению правового контроля деятельности политических и экономических элит», - говорится в документе.