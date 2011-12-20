Украина в рамках ЕврАзЭС не подписала ни одного документа

Украина в рамках заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Москве не подписывала ни одного документа, но продолжает изучать опыт интеграционных объединений на постсоветском просторные.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН, который представлял Украину на заседании.

“Украина – наблюдатель в ЕврАзЭС, но для нас процессы, которые проходят в рамках ЕврАзЭС, очень интересны, ведь с этими странами у нас самый большой рынок”, - сказал В.МУНТИЯН.

По его словам, товарооборот со странами ЕврАзЭС даже больше, чем с Европейским Союзом, поэтому все, что здесь происходит, очень важно.

“Я прибыл для того, чтобы изучать эти процессы, изучать развитие стран участниц”, - отметил он.

По его словам, в условиях экономического кризиса для Украины очень опасно оставаться между двумя экономическими объединениями – ЕС и ЕЭП, в частности, речь идет о риске утратить рынки сбыта.

В.МУНТИЯН подчеркнул, что в настоящее время осуществляется анализ результатов, которые могут наступить для Украины после создания ЕЭП с 1 января 2012.

При этом он напомнил, что с этими странами подписан договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Сейчас вопрос, будет ли данный договор выполняться и пройдет ли процедуру ратификации в каждой из стран-подписантов, добавил он.

“Украина анализирует ситуацию, факторы позитивного и негативного влияния”, - сказал он.

В.МУНТИЯН отметил, что по его подсчетам по многим отраслям реального сектора экономики Украина может потерять рынки стран Таможенного союза. В первую очередь РФ, в частности, это может касаться авиастроения, судостроения, ВПК и других отраслей.

“Этого допускать нельзя, нужно искать формы сотрудничества со странами Таможенного союза”, - добавил он.

Он также сообщил, что президент РФ на заседании говорил, что Украине нужно определиться с дальнейшей интеграцией.

“Так, он (президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ) вспоминал о том, что странам участницам и наблюдателям ЕврАзЭС необходимо принять решение об интеграции, при том, что РФ не давит ни на кого, а лишь предлагает”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

В.МУНТИЯН считает, что на данном этапе Украине, чтобы не утратить существующие рынки, стоит вместе с Таможенным союзом двигаться. При том, что страны Таможенного союза помогут выйти на рынки Азиатско-тихоокеанского региона.

“Нужно отходить от политических амбиций, а переходить на экономические реалии и интегрироваться со странами ЕврАзЭС», - считает он.

На заседании ЕврАзЭС были подписаны 23 документа.