Скончался бывший президент Чехии Вацлав Гавел

В возрасте 75 скончался экс-президент Чехии и Чехословакии, драматург, диссидент и борец за права человека Вацлав ГАВЕЛ.

Об этом сообщает Радио Прага.

«В.ГАВЕЛ был несомненно самым известным чешским политиком. Он был одним из главных деятелей антикоммунистического движения в социалистической Чехословакии, сразу же после бархатной революции был в декабре 1989 года избран президентом Чехословакии» - говорится в сообщении .

Его пьесы в жанре театра абсурда пользовались успехом не только в Чехии, но и за рубежом. В прошлом году В.ГАВЕЛ снял свой первый фильм «Уход» по своей же одноименной пьесе.