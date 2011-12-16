В России расстреляли учредителя независимой газеты

В Махачкале (Дагестан, РФ) расстреляли учредителя независимой еженедельной газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«15 декабря неустановленное лицо произвело выстрелы из пистолета в директора издательства ОАО «Свобода Слова» и учредителя независимой еженедельной газеты «Черновик» 46-летнего Хаджимурада Камалова, который вышел из здания редакции», - говорится в сообщении.

От полученных множественных огнестрельных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Газета «Черновик» критиковала ситуацию в Дагестане, деятельность министерств, глав муниципальных образований, криминальную ситуацию в регионе. Учитывая изложенное, следствие не исключает версию о том, что убийство Х.Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью.