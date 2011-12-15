Лукашенко возмутился: тащим из Китая топорища, грабли, даже зубочистки

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что особая значимость импортозамещения в том, что оно является важнейшим государственным приоритетом, от реализации которого зависит экономическая безопасность страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил сегодня на постоянно действующем семинаре руководящих работников республиканских и местных государственных органов на тему «Импортозамещение – как важнейший фактор достижения сбалансированного развития экономики Республики Беларусь».

Президент Беларуси отметил, что несмотря на рекордный приток в текущем году экспортной выручки – более 35 млрд. долл., заработанных денег все равно не хватает, чтобы оплатить весь импорт.

«Эта проблема не решена. Импортозамещение не стало основным, жизненно важным вопросом. Многие руководители, особенно в регионах, до сих пор живут так, будто это вообще их не касается», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он также отметил, что выход на положительное сальдо внешней торговли – стратегическая задача Беларуси.

«Стратегическая задача для всех нас – выход на положительное сальдо внешней торговли. Главные пути ее решения – это наращивание экспорта и сокращение валютных затрат за счет импортозамещения», - сказал белорусский Президент.

А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что отношение объема импорта к ВВП в текущем году достигло почти 75%.

«Это значит, что три четверти заработанного нам надо отдать на закупку импорта», - сказал Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО отметил, что также не решена задача по существенному снижению импортоемкости экономики и выходу на положительное сальдо.

«Если посмотреть итоги прошедшего пятилетия, то за это время товарная структура белорусского экспорта практически не изменилась и по-прежнему характеризуется высокой долей энергетических товаров и низкой долей промышленной высокотехнологичной продукции», - сказал Президент.

При этом А.ЛУКАШЕНКО считает, что нет необходимости все замещать отечественным товаром.

«Это нереально и не нужно. Но если есть спрос, если наши люди готовы по любой цене покупать эти товары, то есть существует широкий рынок, почему не создаются новые мощности, чтобы удовлетворить этот платежеспособный спрос?» - сказал он. А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что для Беларуси теперь открыт огромный рынок России и Казахстана.

«Это значит, что мы находимся в более выгодном положении, чем производители из третьих стран, вынужденные платить таможенную пошлину. Поэтому мы можем претендовать на большую часть рынка», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО считает, что многое из того, что импортируется, можно произвести в условиях малых городов и сельских населенных пунктов, используя имеющиеся имущество, здания и сооружения.

«Для этого достаточно навести порядок и организовать производство. Пока же по импорту тащим из Польши, Вьетнама, Китая кадки для цветов, корзины для белья, топорища, грабли, даже зубочистки», - сказал Президент Беларуси.