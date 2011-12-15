Птицепад в США: пернатые перепутали асфальт с водоемами

Необычный случай массовой гибели перелетных птиц произошел на западе США. Как передает ИТАР-ТАСС, В городе Сидар-Сити (штат Юта) тысячи водяных пернатых разбились о покрытые асфальтом площадки, очевидно, ошибочно приняв их за водоемы.

"Над городом низко висели грозовые облака. Освещенные открытые площадки с воздуха могли выглядеть как поверхность воды. Птицы садились, чтобы отдохнуть, и разбивались о тротуар", - сообщила сотрудник департамента дикой природы штата Тереза ГРИФФИН.

"Птицепад" не нанес урона собственности и не привел к несчастным случаям среди населения.

Орнитологам удалось спасти более 2 тыс пернатых, получивших ушибы и контузии. Их поместили в большой пруд, который не замерзает зимой и расположен на удалении от жилых районов.

Городские службы приступили к уборке тысяч мертвых птиц с территории парковок местного универмага "Уолмарт" и других мест. "Я здесь работаю 15 лет. Птицы разбивались и раньше, но это были локальные случаи. Несчастья такого масштаба я не припомню", - заявила Т.ГРИФФИН.