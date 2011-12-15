Бузек призывает Медведева услышать голос людей на улице

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК призывает к проведению новых честных выборов в России.

Об этом говорится в переданном УНИАН его заявлении накануне Смита ЕС-Россия и в связи с одобренной Европарламентом резолюцией о ситуации в России.

"Европейский парламент призывает к новым свободным и честным выборам и немедленному расследованию всех сообщений о нарушениях и угрозах во время парламентских выборов в России, проведенных 4 декабря", - отмечает Е.БУЗЕК.

"Голос людей, протестующих на улицах больше недели, должен быть услышан", - добавляет Президент Европарламента.

Он подчеркнул, что Европейский парламент хотел бы видеть в России серьезного партнера, который разделяет европейские ценности верховенства права, свободы и юстиции, партнера, который бы отвечал на обоснованные требования людей.

По словам Президента Европарламента, этот представительский орган остается озабоченным проведением последних парламентских выборов в России, в частности, сообщениями о нарушениях, отсутствие беспристрастности СМИ, препятствия свободе собраний и отсутствие политической конкуренции.

Е.БУЗЕК выразил сожаление арестами участников мирных демонстраций и заявил о необходимости немедленного освобождения всех, кто принимал участие в акциях протеста.