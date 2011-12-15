Недвижимость в Польше может подешеветь более чем на треть

Недвижимость в Польше в случае новой рецессии в мировой экономике в ближайшие два года может подешеветь еще на 30%.

Об этом пишет в среду Gazeta Wyborcza со ссылкой на доклад крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов - PKO BP.

Эксперты банка считают "самым вероятным сценарием" на первую половину 2012 года продолжение "небольшого" снижения цен, которое длится практически непрерывно последние три года после начала мирового финансового кризиса в 2008 году.

"Аналитики PKO BP признают, что существует риск, что за ближайшие 2 года цены могут упасть более чем на 30%. Вероятность такого сценария - в результате "возврата рецесийных явлений в мировой экономике" - составляет менее 25%", - написала газета.

Эксперты PKO BP, который выдал 20% всех ипотечных кредитов в Польше, также отмечают увеличение предложения квартир на первичном и вторичных рынках наряду со снижением покупательской способности поляков.

Газета заметила, что увеличение курса швейцарского франка, в котором брали ипотечные кредиты большинство поляков, привело к тому, что от 150 до 200 тыс. семей должны банкам больше, чем сегодня стоит их недвижимость.

Издание также добавило, что на столичном рынке недвижимости, который является крупнейшим в стране, средние цены покупок недвижимости в текущем году снизились на 4%, до 2,3 тыс. долларов за кв. метр (по текущему курсу 3,4 злотых за доллар).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году поляки взяли ипотечных кредитов на почти 15 млрд. долларов, что в 3,5 раза больше показателей кризисного 2009 года, а весь портфель ипотечных кредитов на начало 2011 года составил около 80 млрд. долларов (по текущему курсу).

По данным Amron SARFiN, 1,5 млн. человек из 38 млн. граждан Польши купили недвижимость в кредит.

Недвижимость в Польше, которая с 2000 по 2008 год подорожала от 100 до 200%, за последние три года - из-за мирового кризиса - по разным данным, подешевела от 10 до 30% (без учета инфляции).