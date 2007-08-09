Берлинскую стену решили отремонтировать

Берлинскую стену, которая была одним из самых известных символов холодной войны, хотят отремонтировать, сообщает агентство Associated Press. Хотя точная сумма затрат на реконструкцию не определена, ожидается, что потребуется более 1,8 миллиона долларов.

По словам одного из представителя городских властей Йорга Флемига (Joerg Flaehmig), указанных средств недостаточно, чтобы произвести ремонт полностью. Из-за этого начало работ, запланированное на сентябрь, придется отложить.

Из-за времени и туристов, постоянно откалывающих от стены кусочки на сувениры, и сама стена, и покрывающие ее граффити пришли в негодность. Для проведения ремонта необходимо не только укрепить саму стену, но и восстановить граффити, что потребует выплат художникам. В 1990 году оставшийся после ликвидации кусок стены расписывали 118 художников.

Берлинская стена - часть послевоенной границы между ФРГ и ГДР. Ее строительство началось в 1961 году. Она состояла 45 тысяч бетонных блоков размером 3,6 на 1,5 метра. Разрушена в 1989 году и получила статус исторического памятника в 1991 году.