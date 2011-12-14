Fitch снизил прогноз роста мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста мировой экономики (на основании рыночных обменных курсов) на уровне 2,4% в 2012 г. и 3,0% в 2013 г. по сравнению с прогнозируемыми ранее 2,7% и 3,1%.

Об этом говорится в новом квартальном отчете «Глобальный экономический прогноз», опубликованном на сайте Fitch Ratings.

Согласно отчету, Fitch прогнозирует замедление роста крупнейших развитых экономик до 1,3% в 2011 г. и сохранение слабого роста на уровне 1,2% в 2012 г., после чего последует умеренное ускорение: до 1,9% в 2013 г.

«Fitch прогнозирует дальнейшее замедление роста в еврозоне до уровня лишь 0,4% в 2012 г. ввиду того, что ужесточение фискальных мер и ухудшение условий на финансовых рынках приводят к более сложной кредитной конъюнктуре для более широкой экономики», – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным эмитентам Гергели КИСС.

Умеренные отрицательные квартальные темпы роста ожидаются в еврозоне в следующих кварталах, и среди четырех крупнейших членов еврозоны Fitch ожидает сокращения ВВП в Италии за 2012 г. на 0,5%. «В то же время вероятность явного сокращения экономики еврозоны в 2012 г. в настоящее время оценивается как один к трем», – отмечает Г.КИСС.

Восстановление экономики США, по мнению Fitch, останется сдержанным в краткосрочной перспективе с более сильными ожиданиями роста со второй половины 2012 г. и далее, при этом неблагоприятными моментами для роста останутся рынок жилья, а также ужесточение налогово-бюджетной политики на уровне около 1% ВВП. На фоне слабого роста ВВП в еврозоне произошло ослабление экономического прогноза по Великобритании, в отношении которой Fitch снова пересмотрел в сторону понижения прогноз по росту ВВП: до уровня лишь 0,7% в 2012 г. и 2,0% в 2013 г.

В то же время Fitch ожидает, что экономический рост стран БРИК останется сильным в течение прогнозного горизонта, на уровне 6,3% в 2012 г. и 6,6% в 2013 г., что значительно выше темпов роста у крупнейших стран с развитой экономикой и глобальных темпов роста. Тем не менее, как и у крупнейших стран с развитой экономикой, рост в Китае и России замедлится в предстоящие годы. Бразилия и Индия уже испытали резкое замедление в этом году и, как ожидается, восстановят часть потерянной динамики к 2013 г.