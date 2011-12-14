Убийца, бросивший в Льеже четыре гранаты, находился на УДО

Жертв произошедшего во вторник в бельгийском городе Льеже вооруженного нападения было бы гораздо больше, если бы власти не перенесли открытие Рождественской ярмарки из-за плохой погоды, передает Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя городской администрации.

"К счастью, бургомистр принял решение перенести время открытия Рождественской ярмарки в связи с низкой температурой и очень сильными порывами ветра. В противном случае (на месте трагедии) было бы намного больше людей", - цитирует РИА Новости.

Во вторник в центре Льежа, на площади Сен-Ламбер, 33-летний житель города Нордин Амрани бросил гранаты в сторону людей, находившихся на автобусной остановке, а затем открыл огонь из автоматического оружия. СМИ ранее сообщали, что нападавших было несколько.

На месте происшествия погиб 15-летний подросток, при транспортировке в больницу скончались 75-летняя женщина и 17-летний подросток. Позже врачи сообщили о кончине от полученных ран 17-месячного младенца. Двадцатилетний мужчина был ранен в голову и находится в критическом состоянии. Ранее СМИ, ссылаясь на медицинские источники, сообщало о его смерти, однако власти не подтвердили эту информацию.

В результате нападения ранения получили как минимум 123 человека - большинство пострадали от осколков стекла. Как отмечает бельгийская вещательная корпорация RTBF, большая часть раненых - молодые люди.

Сам преступник погиб при до сих пор точно не установленных обстоятельствах. Очевидцы заявляли, что Амрани сам застрелился из револьвера.

"Я выходил из дворца юстиции. Я увидел мужчину, который сделал широкое движение руками и бросил что-то в автобусную остановку. Я услышал взрыв", - рассказывает свидетель трагедии, журналист Николя Гиленн (Nicolas Gilenne), по словам которого, убийца действовал в одиночку и отдавал себе отчет в своих действиях.

В течение 10 секунд Гиленн услышал четыре взрыва.

"Люди гасили свет, прятались, как могли, вместе с покупателями за кассой...", - рассказывает булочница Патрисия.

Множество людей укрылось в магазинах, находившихся поблизости, из которых они не могли выйти около часа, так как место происшествия было оцеплено полицией.

По некоторым данным, перед тем как напасть на людей, Амрани направлялся в полицию для дачи показаний. Однако остается неизвестным, находился ли он под конвоем полицейских. Также известно, что Амрани, родившийся 15 ноября 1978 года, отбыл несколько тюремных сроков, в том числе за преступления, связанные с хранением оружия, наркотиками и насилием сексуального характера.

В сентябре 2008 года он был приговорен к 58 месяцам тюрьмы и к штрафу в 11 тысяч евро за незаконное хранение огнестрельного оружия и выращивание 2,8 тысячи саженцев марихуаны. В частности, в арсенале Амрани были обнаружены американский гранатомет LAW и множество боеприпасов к различным видам оружия, отмечает бельгийская газета Soir. Амрани не сообщил о происхождении и назначении своего арсенала. В октябре 2010 года он вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Официальный представитель МВД Бельгии Петер Мертенс заявил во вторник, что инцидент в Льеже квалифицируется как криминальное происшествие, а не теракт. На месте ЧП побывали премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо, а также король Альберт II и его супруга.