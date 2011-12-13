В бельгийском Льеже прогремели взрывы: есть погибшие и раненые

В бельгийском Льеже неизвестный взорвал несколько гранат в центре города. В результате взрыва погибли два человека, еще 10 получили ранения, передает РБКсо ссылкой на Associated Press.

По данным очевидцев, неизвестный мужчина бросил гранаты в сторону автобусной остановки. Свидетели заявляют, что слышали четыре взрыва. Полиция оцепила место происшествия, на мостовой все еще видна кровь.

Согласно неподтвержденным данным, в числе погибших оказался сам нападавший. Мотивы атаки еще не установлены, полиция ведет расследование.

Комментариев от городских властей получить на данный момент пока не удалось.