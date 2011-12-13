В бельгийском Льеже прогремели взрывы: есть погибшие и раненые
15:53, 13 декабря 2011Мир
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Мужчина бросил гранаты на остановку
В бельгийском Льеже неизвестный взорвал несколько гранат в центре города. В результате взрыва погибли два человека, еще 10 получили ранения, передает РБКсо ссылкой на Associated Press.
По данным очевидцев, неизвестный мужчина бросил гранаты в сторону автобусной остановки. Свидетели заявляют, что слышали четыре взрыва. Полиция оцепила место происшествия, на мостовой все еще видна кровь.
Согласно неподтвержденным данным, в числе погибших оказался сам нападавший. Мотивы атаки еще не установлены, полиция ведет расследование.
Комментариев от городских властей получить на данный момент пока не удалось.
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