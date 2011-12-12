Экс-командующий ВВС Беларуси получил девять лет колонии за взятки

Военная коллегия Верховного суда Беларуси приговорила бывшего командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси Игоря АЗАРЕНКА к девяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, действия бывшего командующего квалифицированы по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси (получение взятки в особо крупном размере).

И.АЗАРЕНОК признан виновным в принятии для себя материальных ценностей в особо крупном размере, предоставленных исключительно в силу занимаемого им положения за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Кроме того, по решению суда, бывший командующий ВВС и войсками ПВО лишен звания генерал-майор, на протяжении пяти лет ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

И.АЗАРЕНКУ также вменялись незаконные действия в отношении боеприпасов (ч. 2 ст. 295 УК), однако суд это обвинение снял в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления.

По этому уголовному делу проходил также гражданин России Андрей МАШКАУЦАН. Он признан виновным в подстрекательстве и пособничестве в получении взятки (ч. 5 и 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК Беларуси). Военной коллегией Верховного суда Беларуси А.МАШКАУЦАН приговорен к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. На протяжении трех лет ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

С обоих осужденных взысканы обнаруженные у них 1 тыс. и 10,1 тыс. долларов соответственно. Кроме того, с И.АЗАРЕНКА будет взыскано более 138 млн. белорусских рублей в качестве стоимостного эквивалента полученного вознаграждения.

Приговор обжалованию и кассационному опротестованию не подлежит.

Справка УНИАН. Командующего ВВС и войсками ПВО И.АЗАРЕНКА задержали 20 декабря 2010 года по подозрению в злоупотреблении властью (ст. 455 Уголовного кодекса Беларуси). От должности командующего, которую он занимал с ноября 2006 года, И.АЗАРЕНОК был освобожден указом Президента 11 января 2011 года. Судебный процесс начался 25 октября и проходил в закрытом режиме.