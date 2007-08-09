Китай пригрозил США триллионом долларов

Китайское правительство предупредило США о том, что оно может использовать свои золотовалютные резервы для противодействия давлению со стороны американского Конгресса, требующего укрепления юаня. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на интервью двух членов руководства компартии страны.

Массовая продажа резервных активов приведет к краху доллара, утверждают государственные СМИ Китая, которые называют подобное развитие событий "ядерным решением". По мнению министра финансов США Генри Полсона, подобные действия китайской стороны спровоцируют всемирное ужесточение протекционистского законодательства.

Объем китайских резервов составляет около 1,33 триллиона долларов, причем до 900 миллиардов долларов из этой суммы приходится на казначейские облигации США.

Курс американской валюты уже достиг довольно низких исторических уровней. По мнению аналитиков, массовые продажи казначейских облигаций увеличат доходность бумаг, что в свою очередь негативно скажется на рынке недвижимости и, возможно, приведет к экономическому спаду. За два последних года юань укрепился всего на 9 процентов по отношению к доллару, однако эти меры не затормозили рост профицита торгового баланса Китая, и рост дефицита торгового баланса США соответственно.

Лента.ру