Психически больного, который устроил резню в Москве, задержали

В Москве полиция задержала психически больной мужчина, который ранил 11 случайных прохожих на улице Корнейчука. Одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

«В результате слаженных действий сотрудников полиции и помощи очевидцев подозреваемый был задержан в течение 15 минут. В настоящее время мужчина доставлен в ОМВД по району Бибирево, где сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Данный гражданин состоит на учете в психоневрологическом диспансере по месту жительства», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. В результате нападения 1 ребенок получил психотравму и 1 женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.