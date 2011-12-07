В Москве полиция оцепила Триумфальную площадь
Действует достаточно жестко
В Москве полиция оцепила Триумфальную площадь.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по периметру площади припарковано не менее 50 автобусов и автомобилей с сотрудниками внутренних войск МВД, а также ОМОНа.
Также установлено переносное металлическое ограждение.
Перед входом в метро «Маяковская» (под Триумфальной площадью) скопилось большое количество людей. Однако на данный момент никаких лозунгов или признаков приведения акций не наблюдается. Однако в случае скопления толпы сотрудники ОМОНа создают живую цепь и всех выталкивают в разные стороны.
Полиция действует достаточно жестко. В частности, несколько офицеров в полицейской форме жестко толкнули фотографов, которые присутствуют на площади.
На данный момент полиция заблокировала проход к метро, и стягиваются дополнительные силы.