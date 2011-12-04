Полиция сорвала акцию протеста в Москве: идут задержания

В Москве полиция не позволила провести акцию оппозиции под лозунгом «Народ против незаконных выборов».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сотрудники полиции полностью блокировали проход всех граждан на Красную площадь и Манежную площадь, где оппозиционеры планировали провести несанкционированную акцию протеста.

Сотрудники полиции объясняли, что они (площади) закрыты по техническим причинам. На данный момент задержано несколько человек, которые начинали скандировать лозунг: «Выборы без оппозиции - преступление».

Сейчас сотрудники российской полиции, организовав живую цепь, вытесняют всех собравшихся с Манежной площади. Продолжается задержание одиночных участников акции.

Акцию освещают многочисленные представители российских и иностранных СМИ.

Планировалось, что на Манежной, а потом на Красной площади пройдет гражданский сход под лозунгом: «Народ против незаконных выборов». Участники схода должны были принести неиспользованные открепительные удостоверения, бюллетени для голосования, заявления об исключении из списка избирателей – как доказательство бойкота «незаконных» выборов.

Также усилена охрана других площадей в центре российской столицы.

В частности, усилено охраняется Триумфальная площадь, где в 18.00 мск свою акцию против выборов намерены провести сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» во главе с Эдуардом ЛИМОНОВЫМ.